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Спички - не игрушка

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Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию

Курды избили русского парня и пошли врукопашную на полицию

Новые детали бунта в Кореновске В Кореновске продолжаются последствия протеста, произошедшего после того, как курды избили русского парня за замечание о громкой музыке.

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