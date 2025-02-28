Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aleksandr Sobolev
    ((о, опять женька буткина - нку эта дегенератка которая радовалась Ельцину, продаже богатство России, принятию сувере...Почему Хрущёв пер...
  • Aleksandr Sobolev
    ((так это и понятно - что тебе лишь то что ты сидишь в инете сутками и что тебя петуха тут все топчут доставляет удов...Почему Хрущёв пер...
  • Eduard
    Все над укропами стебаются!Левитт: именно Зе...

"Елка желаний" с опозданием

"Елка желаний" с опозданием

Глава города, вручая подарки отметил, что детям хоть и с опозданием, но нужна и важна вера в чудеса. «Сегодня, в предпоследний день зимы, вручили подарки ребятам, принявшим участие во Всероссийской акции Движения Первых «Ёлка желаний», - сообщил 27 февраля 2025 года Александр Юрьев и пожелал: «Пусть все ваши мечты исполняются».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх