"Елка желаний" с опозданием

Глава города, вручая подарки отметил, что детям хоть и с опозданием, но нужна и важна вера в чудеса. «Сегодня, в предпоследний день зимы, вручили подарки ребятам, принявшим участие во Всероссийской акции Движения Первых «Ёлка желаний», - сообщил 27 февраля 2025 года Александр Юрьев и пожелал: «Пусть все ваши мечты исполняются».