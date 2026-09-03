МИД: некоторые страны ЕС настаивают на поставках газа из России

Некоторые страны Евросоюза настаивают на разрешении поставок газа из России вопреки решению ЕС запретить их полностью.
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