Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях подростка в Свердловской области

Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях подростка в Свердловской области

В средствах массовой информации сообщается, что в Екатеринбурге учительница была вынуждена уволиться из школы из-за противоправного поведения ученика, который систематически нарушал учебный процесс, оскорблял одноклассниц и угрожал преподавателю.

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