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RT Russia

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Двое погибли, семеро пострадали: за ночь над Россией сбито 306 БПЛА

Двое погибли, семеро пострадали: за ночь над Россией сбито 306 БПЛА

В ночь на 7 сентября силы ПВО сбили 306 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны. В Севастополе в результате атаки погиб ребёнок, ещё три человека пострадали, один из них находится в коме.

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