Шольц назвал трудным решение об освобождении осужденного пожизненно Красикова

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в аэропорту Кёльн/Бонн с заявлением по поводу обмена заключенными между РФ и странами Запада, сообщил, что решение об освобождении осужденного в ФРГ россиянина Вадима Красикова было нелегким для Берлина.