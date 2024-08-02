Шольц назвал трудным решение об освобождении осужденного пожизненно Красикова

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в аэропорту Кёльн/Бонн с заявлением по поводу обмена заключенными между РФ и странами Запада, сообщил, что решение об освобождении осужденного в ФРГ россиянина Вадима Красикова было нелегким для Берлина.
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