Сад Абраменко -...
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Как создать ароматный сад: растения для зоны отдыха

Как создать ароматный сад: растения для зоны отдыха

Что может быть приятнее, чем провести вечер в саду, где воздух наполнен ароматами лаванды, мяты и цветущих роз? Даже в Иркутской области с её морозными зимами и коротким летом можно создать уютный ароматный уголок, который станет вашим любимым местом отдыха.

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