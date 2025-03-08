Как создать ароматный сад: растения для зоны отдыха

Что может быть приятнее, чем провести вечер в саду, где воздух наполнен ароматами лаванды, мяты и цветущих роз? Даже в Иркутской области с её морозными зимами и коротким летом можно создать уютный ароматный уголок, который станет вашим любимым местом отдыха.