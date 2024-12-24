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  • Eduard
    Они про НАТО говорят,словно про "лекарство от смерти" это,а не разбойничий притон,куда сам Кулебяка служить не побежи...Кулеба пригрозил ...
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43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала откровенный наряд на Рождество

43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала откровенный наряд на Рождество

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенном наряде в честь Рождества. Фотографии она показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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