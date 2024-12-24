43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала откровенный наряд на Рождество

Американская певица и танцовщица Эшли Робертс снялась в откровенном наряде в честь Рождества. Фотографии она показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).