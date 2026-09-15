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Пять минут чтения художественной литературы могут снизить уровень стресса — исследование

Пять минут чтения художественной литературы могут снизить уровень стресса — исследование

Чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и более низким риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

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