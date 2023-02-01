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Клубный чемпионат мира. 1-й раунд. Египетский «Аль-Ахли» сыграет с новозеландским «Оклендом»

Египетский «Аль-Ахли» сыграет с новозеландским «Оклендом» в 1-м раунде КЧМ. «Реал» и «Фламенго» вступят в борьбу с полуфинальной стадии.

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