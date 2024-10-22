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Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +16°, ясно• Севастополь: +16°, малооблачно• Ялта: +16°, малооблачно• Алушта: +16°, малооблачно• Евпатория: +16°, ясно• Саки: +16°, ясно• Бахчисарай: +16°, малооблачно• Джанкой: +16°, малооблачно• Судак: +16°, малооблачно• Феодос.

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