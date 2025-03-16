«Любовь к ближнему»: чем запомнился старец Илий

Илий Ноздрин родился в 1932 году в крестьянской семье в селе Становой Колодезь Орловской области. Он завершил обучение в Серпуховском механическом техникуме, а затем продолжил свое образование в Саратовской духовной семинарии, завершив его в Ленинградской духовной семинарии и академии.
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