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Калужские новости

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«Любовь к ближнему»: чем запомнился старец Илий

«Любовь к ближнему»: чем запомнился старец Илий

Илий Ноздрин родился в 1932 году в крестьянской семье в селе Становой Колодезь Орловской области. Он завершил обучение в Серпуховском механическом техникуме, а затем продолжил свое образование в Саратовской духовной семинарии, завершив его в Ленинградской духовной семинарии и академии.

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