«Любовь к ближнему»: чем запомнился старец Илий

Илий Ноздрин родился в 1932 году в крестьянской семье в селе Становой Колодезь Орловской области. Он завершил обучение в Серпуховском механическом техникуме, а затем продолжил свое образование в Саратовской духовной семинарии, завершив его в Ленинградской духовной семинарии и академии.