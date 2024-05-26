За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Цены будут запредельными, если что среди надёжных семейных автомобилей есть сузуки эртига, с бессмертным мотором и по...Российский рынок ...
  • Вениамин
    Понятно то еслиб не все эти утильсборы то ездили бы мы на хороших авто, тот  же джимни на родине стоит дешевле нивы, ...Российский рынок ...
  • виктор сапожков
    И о чем статья? Об этом знает даже начинающий водитель!Чтобы не закипеть...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

21 мая новый бренд Volga на выставке ЦИПР-2024 показал линейку из трех своих автомобилей. В Нижнем Новгороде премьер-министру России Михаилу Мишустину продемонстрировали новые автомобили возрожденного бренда Volga: седан С40 и кроссоверы К30 и К40.

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