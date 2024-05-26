Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

21 мая новый бренд Volga на выставке ЦИПР-2024 показал линейку из трех своих автомобилей. В Нижнем Новгороде премьер-министру России Михаилу Мишустину продемонстрировали новые автомобили возрожденного бренда Volga: седан С40 и кроссоверы К30 и К40.