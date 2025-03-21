Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • sorsw
    Да ещё на проезжей части. В Иране очень быстро получил демократизатором по горбушке и даже не вякнул о своих правах. ...Намаз на проезжей...
  • Варлам Устрялов
    верующий. но религиозность считаю мракобесием. тем более, выставленную на показ. выпендрёжный намаз - способ выставит...Намаз на проезжей...
  • Георгий Корнев
    Как реагировать на это в нашей стране не знаю, но как реагируют на это в соседней стране, и власть полностью поддержи...Намаз на проезжей...

За два месяца свели в могилу: два мигранта сажали на наркотики девочек в Подмосковье

За два месяца свели в могилу: два мигранта сажали на наркотики девочек в Подмосковье

Русский Колоколъ Dmitry Chasovitin/Global Look Press Почему про эту историю нужно рассказать своим детям.

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Комментарии
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Александр Третьяк
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4 час.
АК
Арик Кука
Многие семьи не способны противостоять порокам. Нет достатка и времени на поддержание достойного уровня культуры. Частн собств источник пороков.
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4 час.
Владимир Елкин
Нужно физически уничтожать наркодилеров! Только это спасет нашу молодежь!
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4 час.
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