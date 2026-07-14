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Песков назвал голословными обвинения ЕС в причастности России к кибератакам

Песков назвал голословными обвинения ЕС в причастности России к кибератакам

www.globallookpress.com/Philip Dulian/dpa Обвинения Евросоюза и Великобритании о якобы причастности России к кибератакам являются голословными, сообщил во время брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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