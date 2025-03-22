Спикер крымского парламента прокомментировал слова Зеленского об «умирающем без Украины» Крыме Крымский полуостров, когда стал российским, сильно изменился в лучшую сторону.
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Спикер крымского парламента прокомментировал слова Зеленского об «умирающем без Украины» Крыме Крымский полуостров, когда стал российским, сильно изменился в лучшую сторону.
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