Детали Atomic Heart 2, анонс перезапуска Painkiller, журналисты об FBC: Firebreak…

Ubisoft похвасталась успехами Assassin’s Creed Shadows, издательство 3D Realms и разработчики из Anshar Studios анонсировали перезапуск Painkiller, бывший главный редактор «Игромании» Алексей Макаренков со ссылкой на свои источники в Mundfish рассказал о планах студии, журналисты ознакомились с новым геймплеем FBC: Firebreak, GOG Preservation Program пополнится 27 проектами, Blizzard выпустила ролик с геймплейной демонстрацией новой героини Overwatch 2.