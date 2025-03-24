Детали Atomic Heart 2, анонс перезапуска Painkiller, журналисты об FBC: Firebreak…

Ubisoft похвасталась успехами Assassin’s Creed Shadows, издательство 3D Realms и разработчики из Anshar Studios анонсировали перезапуск Painkiller, бывший главный редактор «Игромании» Алексей Макаренков со ссылкой на свои источники в Mundfish рассказал о планах студии, журналисты ознакомились с новым геймплеем FBC: Firebreak, GOG Preservation Program пополнится 27 проектами, Blizzard выпустила ролик с геймплейной демонстрацией новой героини Overwatch 2.
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