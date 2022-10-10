Житель Хабаровска поблагодарил участкового уполномоченного за помощь сыну

Житель краевого центра обратился в УМВД России по г. Хабаровску с благодарственным письмом в адрес старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 8 капитана полиции Евгения Юферева.
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