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Житель Хабаровска поблагодарил участкового уполномоченного за помощь сыну

Житель Хабаровска поблагодарил участкового уполномоченного за помощь сыну

Житель краевого центра обратился в УМВД России по г. Хабаровску с благодарственным письмом в адрес старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 8 капитана полиции Евгения Юферева.

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