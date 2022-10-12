Я просто обожаю драники, а таких вкусных я давно не ел

Я просто обожаю пончики, а этот - самый вкусный из всех, что я ела за долгое время! Теперь я использую только этот рецепт, они безумно вкусные, и все благодаря секретному ингредиенту, который я добавляю в них! Честно говоря, когда я впервые приготовила их, я даже не представляла, что результат превзойдет все ожидания! Рекомендую!!! Попробуйте один раз, и вы не пожалеете! Существует много разных рецептов пельменей, но этот - мой любимый! Для их приготовления вам понадобится четыре картофелины.