США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. В чем причина?

Американский сенатор Дик Дурбин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса, заявил, что администрация США отказалась передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии