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США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. В чем причина?

США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. В чем причина?

Американский сенатор Дик Дурбин, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям верхней палаты Конгресса, заявил, что администрация США отказалась передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов.

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