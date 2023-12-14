Аналитики обсудили влияние назначения Туска премьер-министром Польши

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировали в беседе с EUROMORE информацию о том, что президент Польши Анджей Дуда привёл к присяге нового премьер-министра Польши Дональда Туска.
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