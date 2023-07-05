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В России предложили новый метод изготовления ядерного топлива

В России предложили новый метод изготовления ядерного топлива

Ученые ГЕОХИ предложили более безопасный метод изготовления ядерного топлива будущего Александра Ипполитова Ученые из Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН разработали новый метод получения смешанного уран-плутониевого ядерного топлива с использованием СВЧ-излучения.

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