Popcaketv

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    Вы потому никому и ничего не говорите, потому, что никому на...й не нужны. Что Ваня, что, прости Господи, Ира. Поздня...«Это унизительно»...
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А не жирно?! Директор Меладзе слил информацию о том, сколько певец запрашивает за выступление для русских: » 70 тысяч евро, плюс…»

А не жирно?! Директор Меладзе слил информацию о том, сколько певец запрашивает за выступление для русских: » 70 тысяч евро, плюс…»

Советская и российская певица Ольга Кормухина примкнула к числу звезд-патриотов, которые не стесняются говорить о своем негативном отношении к селебрити, отрекшихся от российских фанатов исключительно из-за факта их национальности.

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