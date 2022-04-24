А не жирно?! Директор Меладзе слил информацию о том, сколько певец запрашивает за выступление для русских: » 70 тысяч евро, плюс…»

Советская и российская певица Ольга Кормухина примкнула к числу звезд-патриотов, которые не стесняются говорить о своем негативном отношении к селебрити, отрекшихся от российских фанатов исключительно из-за факта их национальности.
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