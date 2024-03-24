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Посольства ряда стран в Москве приспустили флаги в день траура в связи с терактом

Посольство США в Москве приспустило сегодня флаг из-за теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». То же самое сделали и дипведомстве Нидерландов, приложив к записи фотографию приспущенных национального флага и флага Евросоюза.

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