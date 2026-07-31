Названа «холодная деталь» на фото Зеленского с Нетаньяху

Во время церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, внесённым в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, президент Украины Владимир Зеленский был запечатлён в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.