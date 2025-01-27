Строительство ресторана на озере в Карелии не устроило прокуратуру

Карельская прокуратура обнаружила самовольное строительство на территории лесного фонда Карельская межрайонная природоохранная прокуратура установила, что на берегу озера Лососинское расположены строения, а также ведется строительство нового объекта.
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