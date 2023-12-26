С майнеров вира: регионы переведут на дифференцированный тариф на электроэнергию

С 1 января 2024 года регионы перейдут на дифференцированный тариф на электроэнергию, если постановят поднять платежи с организаций и ИП за снижение тарифных ставок для населения, — следует из нового постановления правительства РФ.
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