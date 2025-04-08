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Царьград

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Правила поверки счётчиков изменились. Важно знать: Официальный документ выдадут на месте

Правила поверки счётчиков изменились. Важно знать: Официальный документ выдадут на месте

С нынешнего года изменились правила поверки водяных счётчиков. О чём важно знать потребителям? Теперь пройти процедуру будет куда проще: прибор будут поверять прямо там, где он установлен, официальный документ о прохождении поверки выдадут тоже на месте.

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