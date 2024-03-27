Бастрыкин взял на контроль дело об удерживании ребенка на цепи в Петербурге

78 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после того, как вскрылась чудовищная ситуация: в Санкт-Петербурге мужчина регулярно избивал свою 12-летнюю дочку, лишал ее пищи и пристегивал на цепь, чтобы она не ходила гулять.
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