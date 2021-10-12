Берлин назвал критической ситуацию вокруг иранского ядерного оружия

На России и КНР лежит «особая ответственность» за сохранение «ядерной сделки» с Ираном. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе своего визита в Израиль 10 октября.
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