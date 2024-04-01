«Найден более быстрый маршрут». В Москве обсудили полимерные решения для модернизации коммунальной инфраструктуры

В столице прошла Евразийская конференция «Полимерные трубопроводные системы — 2024». Участники обсудили, что нужно сделать, чтобы эффективно использовать полимерные решения в ЖКХ, а также поговорили о влиянии отрасли на экологию и экономикуВ Москве прошла Евразийская конференция «Полимерные трубопроводные системы — 2024».