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«Найден более быстрый маршрут». В Москве обсудили полимерные решения для модернизации коммунальной инфраструктуры

«Найден более быстрый маршрут». В Москве обсудили полимерные решения для модернизации коммунальной инфраструктуры

В столице прошла Евразийская конференция «Полимерные трубопроводные системы — 2024». Участники обсудили, что нужно сделать, чтобы эффективно использовать полимерные решения в ЖКХ, а также поговорили о влиянии отрасли на экологию и экономикуВ Москве прошла Евразийская конференция «Полимерные трубопроводные системы — 2024».

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