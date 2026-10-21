В Надымском районе ЯНАО с 23 октября введут запрет на выход людей на ледовую поверхность водоемов. Ограничения будут действовать в период осеннего ледостава 2026 года сообщили в автотранспортном предприятии города.
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