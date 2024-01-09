СК: замглавы Подольска задержан по делу об аварии на котельной

Заместитель главы администрации городского округа Подольск, а также начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» задержаны в рамках расследования уголовных дел об аварии с отоплением.
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