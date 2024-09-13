Steak Lovers
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Steak Lovers

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Обжариваем стейк по второму разу: хитрость поваров для более насыщенного вкуса

Обжариваем стейк по второму разу: хитрость поваров для более насыщенного вкуса

Эксперты по жарке мяса продолжают обсуждать, стоит ли давать мясу отдых после приготовления. С одной стороны, утверждается, что отдых позволяет сохранить больше соков внутри куска, что способствует его сочности.

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