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Петербургский дневник

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Times: Байден на встрече с Зеленским вряд ли снимет запрет на удары по России

Times: Байден на встрече с Зеленским вряд ли снимет запрет на удары по России

Лидеры США и Украины встретятся в четверг в Белом доме Президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь РФ, это решение зависит от Вашингтона и Лондона, сообщает британское издание Times со ссылкой на неназванный источник.

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