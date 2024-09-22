Times: Байден на встрече с Зеленским вряд ли снимет запрет на удары по России

Лидеры США и Украины встретятся в четверг в Белом доме Президент Соединенных Штатов Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в американской столице вряд ли объявит о снятии ограничений на применение Украиной дальнобойных западных вооружений для ударов вглубь РФ, это решение зависит от Вашингтона и Лондона, сообщает британское издание Times со ссылкой на неназванный источник.