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Пункт-А

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Астраханские власти пустили в ход парковочные запреты против бензиновых очередей

Астраханские власти пустили в ход парковочные запреты против бензиновых очередей

Власти нашли управу на автомобилистов, превративших городские дороги в залы ожидания бензина. Администрация города ввела запрет на остановку и стоянку на ключевых участках дорог, прилегающих к крупным автозаправочным станциям Астрахани.

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