Два майора: #Сводка на утро 12 декабря 2024 года

#Сводка на утро 12 декабря 2024 года Вечером враг предпринял попытку массированного налёта БПЛА на Севастополь, губернатор сообщил, что подразделения ПВО и Черноморского флота сбили 5 БПЛА, 2 дрона подавлены средствами РЭБ.
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