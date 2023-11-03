Префект СВАО осмотрел строительство школы в проезде Русанова

Префект СВАО Сергей Мельников вместе с главой управы Свиблово Андреем Алексеевым осмотрел строительство новой школы в проезде Русанова и принял участие в заседании управляющего совета ГБОУ «Школа «Свиблово».
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