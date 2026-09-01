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Иркутск Сегодня

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Подсчёт животных с помощью ИИ: инновации в Забайкальском нацпарке

В Забайкальском национальном парке завершилась вторая летняя смена Школы Фонда Потанина. Волонтёры выполнили основные задачи по обустройству площадки для детских экспедиций, но не ограничились этим.

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