А где Джо? Шансы Трампа начали таять

Вчера 3,3K прочитали Уже который день в СМИ маячат заголовки о гибели американской демократии вместе с выходом Джо Байдена из президентской гонки: все репортеры как один пророчат победу партии республиканцев во главе с Дональдом Трампом.
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