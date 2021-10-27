«ПСЖ» видит в Адейеми замену Мбаппе. 19-летний форвард также интересен «Баварии», «Реалу» и «Ливерпулю»

Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми привлек внимание очередного топ-клуба. «ПСЖ» заинтересовался 19-летним игроком сборной Германии вслед за «Баварией», дортмундской «Боруссией», «Реалом», «Атлетико», «Интером» и «Ливерпулем», сообщает Sky Sport.
Нападающий «Зальцбурга» Карим Адейеми привлек внимание очередного топ-клуба. «ПСЖ» заинтересовался 19-летним игроком сборной Германии вслед за «Баварией», дортмундской «Боруссией», «Реалом», «Атлетико», «Интером» и «Ливерпулем», сообщает Sky Sport.
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