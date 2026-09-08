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В Узбекистане большая часть таксистов зарабатывает меньше 1 млн сумов в месяц (85 долларов)

В Узбекистане большая часть таксистов зарабатывает меньше 1 млн сумов в месяц (85 долларов)

За первые восемь месяцев 2026 года онлайн-сервисы такси перечислили в государственный бюджет Узбекистана 149,2 млрд сумов налоговых отчислений, включая 46,8 млрд сумов налога на добавленную стоимость.

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