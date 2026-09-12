Volvo обновила XC40: новый дизайн, больше технологий и ставка на гибрид

Volvo готовит серьёзное обновление компактного XC40 — модели, которая дебютировала ещё в 2017 году и за это время успела стать одной из самых узнаваемых машин марки.
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