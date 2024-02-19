В ямальских больницах пополнился штат врачей

В минувшем году к работе приступили 223 узких специалиста: оториноларингологи, эндокринологи, нефрологи, хирурги, онкологи, реабилитологи, офтальмологи, сурдологи, инфекционисты, кардиологи, врачи ультразвуковой диагностики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии