Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

273 подписчика

Диеты не всегда помогают при лечении заболеваний печени

Диеты не всегда помогают при лечении заболеваний печени

В результате исследований, проведенных учеными из нескольких ведущих университетов России, было установлено, что соблюдение диеты способствует снижению активности окислительных процессов в печени примерно в полтора раза, что помогает предотвратить развитие холестаза и последующее разрушение клеток этого органа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх