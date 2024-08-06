Диеты не всегда помогают при лечении заболеваний печени

В результате исследований, проведенных учеными из нескольких ведущих университетов России, было установлено, что соблюдение диеты способствует снижению активности окислительных процессов в печени примерно в полтора раза, что помогает предотвратить развитие холестаза и последующее разрушение клеток этого органа.