На активы американского фонда в Петербурге нашелся покупатель

Их приобретет «Кама капитал» Холдингу «Кама капитал» разрешили покупку у американского инвестфонда Hines «Outlet Village Пулково» в Петербурге и части площадей в «Outlet Белая дача» в Московской области, пишет 26 декабря «Коммерсант СПб» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.