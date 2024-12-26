НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Всем "мигрантам" мат капитал дадут...ВТБ успешно завер...
  • Ирина Некрасова
    "16 тысяч рублей женщина уже выплатила в счет компенсации морального вреда". Плакать бы надо, но почему-то смешно... ...Петербуржец через...
  • Eduard
    Лучще бы в язик заколотили!В Ленинградской о...

На активы американского фонда в Петербурге нашелся покупатель

На активы американского фонда в Петербурге нашелся покупатель

Их приобретет «Кама капитал» Холдингу «Кама капитал» разрешили покупку у американского инвестфонда Hines «Outlet Village Пулково» в Петербурге и части площадей в «Outlet Белая дача» в Московской области, пишет 26 декабря «Коммерсант СПб» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх