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Аргументы недели

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Депутату Госсовета Крыма хватило денег лишь на руль от машины

Депутату Госсовета Крыма хватило денег лишь на руль от машины

Виктор Жиленко опубликовал видео в социальных сетях, где признался, что если раньше мог позволить себе обновить автомобиль, то теперь довольствуется малым.

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