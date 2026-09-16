Депутату Госсовета Крыма хватило денег лишь на руль от машины

Виктор Жиленко опубликовал видео в социальных сетях, где признался, что если раньше мог позволить себе обновить автомобиль, то теперь довольствуется малым.
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