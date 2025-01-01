Герой России Андрей Борисенко: «От мошенников спасет бдительность»

По данным МВД РФ, отмечена повышенная активность со стороны злоумышленников По данным Министерства внутренних дел РФ, перед новогодними каникулами отмечена повышенная активность со стороны мошенников с целью расшатывания кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии