Герой России Андрей Борисенко: «От мошенников спасет бдительность»

По данным МВД РФ, отмечена повышенная активность со стороны злоумышленников По данным Министерства внутренних дел РФ, перед новогодними каникулами отмечена повышенная активность со стороны мошенников с целью расшатывания кредитно-финансовой системы и дестабилизации обстановки внутри страны.