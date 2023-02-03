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Рудковская о сыне: «Саша очень долго не тренировался в полную силу, залечивали проблему с коленями. У нас большие планы, в том числе и на Олимпиаду»

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