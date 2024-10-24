Когда могила становится бесхозной: правовые аспекты и процедура эксгумации Ольга ВайленкоЗахоронения на кладбищах — это не только личная память и дань уважения к усопшим, но и юридическая ответственность за их содержание.
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